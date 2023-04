Ex-Profis trainieren Leichlinger Grundschüler Mit 50 km/h den Ball im Tor versenkt

Verlegen steht Kira vor dem Tor, den Ball vor den Füßen und ihre anfeuernden Klassenkameraden im Rücken. Es braucht ein wenig Überredungskunst, doch dann läuft die Neunjährige beherzt an – und versenkt das Leder im Netz. Die elektronischen Zahlen des Geschwindigkeitsmessers neben dem Gehäuse zeigen in rot flackernden Ziffern an, dass der Schuss des zierlichen Mädchens immerhin fast 50 Kilometer pro Stunde erreichte. Allein für diesen Erfolg und die Glückwünsche ihrer Mitschüler hatte sich der Borussia-Grundschultag an der GGS Uferstraße gelohnt.