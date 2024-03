Offene Schreibwerkstatt in Leichlingen Neues Angebot: Glaube, Liebe und Hoffnung in Worte fassen

Der polnisch-britische Schriftsteller Joseph Conrad formulierte einmal: „Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen.“ Genau das solle auch die Schreibwerkstatt möglich machen: „Nach kreativer Anleitung erforschen wir die großen und wichtigen, dabei oft auch schwierigen Themen ,Glaube‘, ,Liebe‘ und ,Hoffnung’“, heißt es in der Ankündigung des kostenlosen Mini-Seminars. „Beim Schreiben in entspannter und konstruktiver Atmosphäre kommen wir unseren eigenen Gedanken und Erfahrungen auf die Spur, bringen Dinge zu Papier und entdecken Neues. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern vor allem um den Spaß am Spiel mit dem Wort.“