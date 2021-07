Vorsichtsmaßnahme in Leichlingen : Evakuierung in Büscherhöfen und Alte Holzer Straße

Evakuierung in Büscherhöfen und Alte Holzer Straße

Vorsichtsmaßnahme in Leichlingen

In Leichlingen ist durch den Starkregen und die Überschwemmungen ebenfalls stark betroffen (Archivbild). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Leichlingen Nachdem bereits Gerüchte in der Stadt rumgehen, wonach ganz Leichlingen evakuiert werden müsse, geben Polizei und Feuerwehr Entwarnung. Weder die Bevertalsperre noch eine andere Talsperre drohen überzulaufen.

Die Nachricht verbreitet sich in diesen Minuten rasend schnell in der Blütenstadt: Am Dienstagabend, 20. Juli, heißt es, ganz Leichlingen müsse wegen eines drohenden Dammbruchs evakuiert werden, Helfer sollten sich „unverzüglich auf den Weg nach Hause machen“.