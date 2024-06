Europawahl in Leichlingen Jamaika schneidet gut ab, SPD besser als bundesweit

Um kurz vor 19 Uhr sind die ersten rund 500 Stimmen in Leichlingen ausgezählt und das Ergebnis unterschiedet sich bisher deutlich vom Deutschlandtrend. Die CDU liegt mit gut 34 Prozent mit großem Abstand auf Platz eins, und auch die Grünen erreichen hier mit fast 17 Prozent ein besseres Ergebnis als in der ARD-Hochrechnung. Der dritte Partner der Leichlinger Jamaika-Koalition, die FDP, kommt auf etwa zehn Prozent, das ist etwa doppelt so viel wie bundesweit. Die SPD, die den Bürgermeister stellt, liegt mit knapp Prozent gleichauf mit den Grünen auf Platz zwei. Die AfD spielt mit etwa fünf Prozent keine so große Rolle wie im Bundesvergleich. Das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Europapartei Volt kommen auf jeweils rund vier Prozent.