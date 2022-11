Analyse Sparzwang in Leichlingen – Haushaltsberatungen enden im Desaster

An anderen Ideen gemeinsam zu arbeiten, dazu sahen sich die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss allerdings nicht in der Lage. Für die Bürger bedeutet das: Die Politik verweigerte Entscheidungen unter anderem darüber, ob es in Leichlingen künftig moderne Schulen, Sporthallen und Kitas gibt, wie die Infrastruktur weiterentwickelt und wie es um freiwillige Leistungen der Stadt bestellt sein wird, die die Lebensqualität erhöhen. Stattdessen ergehen sie sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen, warum die gemeinsamen Beratungen nicht klappen, scheitern schlichtweg am Format der Veranstaltung. Die Einladung des Bürgermeisters, mit CDU, Grünen, SPD und BWL zu diskutieren, hatte die Jamaika-Koalition im Vorfeld ausgeschlagen, weil die FDP nicht dabei gewesen wäre. Auch eine Abstimmung in größerer Runde mit Fachämtern und Bürgermeister lehnte Helmut Wagner (CDU) ab. Die SPD wiederum wollte die FDP auf keinen Fall dabei haben und schon gar nicht in der großen Runde des Haupt- und Finanzausschusses nach der eigentlichen Sitzung weitertagen. Die BWL fühlte sich gar nicht erst eingeladen, war aber zumindest bereit, über die Investionsliste zu reden. Rita Süßelbeck (SPD) wiederum war „gar nicht klar, mit welcher Zielsetzung überhaupt diskutiert werden sollte“.