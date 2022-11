Leichlingen Haupt- und Finanzausschuss: Das hat die Politik bislang beschlossen

• Ausführlich diskutierte der Hafi über eine Unterstützung von Tagespflegeeltern wegen massiv gestiegener Energiekosten. „Die Lage ist allerdings noch unklar, wie sich das Entlastungspaket des Bundes auf soziale Einrichtungen auswirkt“, erläuterte Bereichsleiter Ingolf Bergerhoff. 17 Tageseltern seien in Leichlingen betroffen, in Summe gehe es um rund 5000 Euro pro Quartal. Beschlossen wurde, 20.000 Euro unter Vorbehalt in den Haushalt einzustellen, wenn Unterstützung von anderer Stelle ausbleibt.