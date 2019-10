Kreishaushalt 2020 : Städte zahlen 149 Millionen Euro an Kreisumlage

Landrat und Kämmerer rechnen mit einem Defizit von 5,4 Millionen Euro im Kreishaushalt 2020.

Die Risiken einer möglicherweise gekürzten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bei der Sozialhilfe in Höhe von 3,5 Millionen Euro und ein möglicher Wegfall der Flüchtlingskostenfinanzierung durch den Bund sind nicht veranschlagt. „Wir gehen fest davon aus, dass der Bund die Unterstützung der kommunalen Ebene auch künftig weiter fortsetzt“, sagte Santelmann und betonte, dass „obwohl die Steuererträge im neunten Jahr in Folge steigen, die Kommunen schließlich immer noch strukturell unterfinanziert sind.“

Die gestiegenen Steuereinnahmen sorgen unter dem Strich als Umlagebasis der Kreisumlage auch dafür, dass die kreisangehörigen Kommunen trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 35,5 Prozent rund sechs Millionen Euro mehr an Umlage an den Kreis abführen müssen.

Die Kreisumlage, also die Umlage, die von den Kommunen an den Kreis gezahlt wird, beträgt 149,1 Millionen Euro. Die Landschaftsverbandsumlage, das ist die Umlage, die der Kreis an den Landschaftsverband abführt, liegt bei 69,9 Millionen Euro und einem Umlagesatz in Höhe von 15,2 Prozent. Damit steigt die Landschaftsverbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,77 Prozent an.