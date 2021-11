Mordprozess Leichlingen : Erstochene Seniorin: Noch fehlen zwingende Beweise

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten auch ein Haus an der Mittelstraße in Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Spurenlage in der Wohnung der getöteten Leichlingerin Seniorin gibt nicht viel her, zeigt sich im Prozess am Kölner Landgericht. Der beschuldigte Sohn streitet die Tat ab.

Von Siegfried Grass

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 73-jährigen Frau, die im März in ihrer Wohnung in Leichlingen aufgefunden wurde, hörte sich am Mittwoch die 11. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts die Aussagen von Ermittlern, Gutachtern und Sachverständigen an. Zwar verdichtete sich dabei der Verdacht, dass der 46-jährige Beschuldigte seine Mutter ohne erkennbaren Anlass zunächst gewürgt und dann am Boden liegend mit mehreren Stichen mit einem Küchenmesser in Kopf und Hals getötet haben soll.

Aber die vielen Hinweise ergeben eher ein Puzzle – ein zwingender Beweis für die Tat des Beschuldigten fehlt noch. Auf die Frage der Richterin nach der Prognose für den Beschuldigten antwortete ein Arzt aus der forensischen Klinik in Essen, wo der Mann derzeit untergebracht ist: „Für uns ist er bislang nicht als Gewalttäter aufgefallen – wenn man einmal von der ,Anlass-Tat‘ für diesen Prozess, der sich im Dunkeln befindet, absieht.“

Selbst die Fachfrau für DNA-Spuren vom Landeskriminalamt sprach lediglich davon, dass die vielen gesammelten Moleküle nur so gut gewesen waren, „um nicht voll auszuschließen, dass es sich um einen männlichenTäter handelt“ – damit möglicherweise auch um den Beschuldigten. Die Spuren seien verwischt und lieferten kein vollständiges Profil. An üblichen Stellen wie Lichtschalter und Türklinke fanden sich zwar eindeutige Spuren des Beschuldigen, doch das sei nicht verwunderlich für jemanden, der regelmäßig die Mutter besucht habe.

Dabei gingen die Spurensucher sehr akribisch vor, untersuchten Trinkgefäße, das Haustelefon, eine Brille mit einem blutdurchtränkten Band, Hautabschürfungen und die Fingernägel. Auch die minimalen Blutspuren im Schlafzimmer waren der Toten zuzuordnen. Die Kleidung des Sohnes wurde untersucht, vor allem im Kniebereich, falls er sich über die Getötete gebückt haben sollte. Jedenfalls wurde keine DNA von einem womöglich ganz anderen Täter gefunden.

Die widersprüchlichen Aussagen des Sohnes, die den Verdacht der Ermittler schnell auf ihn lenkten und zu einer Verhaftung führten, können genauso mit seiner schizophrenen Psychose erklärt werden. Das ist eine gestörte Wahrnehmung der Realität.

Der Angeklagte selbst sagte, dass er zuletzt mittags am mutmaßlichen Todestag, dem Samstag (13. März), bei seiner Mutter gewesen sei. Was er am Abend gemacht habe, wisse er nicht mehr. Erst durch einen Anruf seiner Tante habe er am Montag vom Tod seiner Mutter erfahren.

Die Kripo-Beamtin hielt ihm vor, dass es Zeugen gebe, die von einem Besuch des Sohnes am Samstagabend wüssten. Da wurde der 46-Jährige bei seiner Vernehmung im Kölner Polizeipräsidium wortkarg und wünschte juristischen Beistand, so die Polizistin. Vorher habe er sich kooperativ gezeigt, auch als es um die Durchsuchung seiner Wohnstelle, etwa 300 Meter vom Tatort entfernt, ging, erklärte die Beamtin.