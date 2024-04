Spielerisch die Königin der Instrumente kennenlernen Erster Orgeltag für Kinder in Leichlingen

Spannend ist natürlich immer ein Blick in das Innenleben der Königin der Instrumente, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Was in anderen Kirchen durchaus funktioniert, ist in der alten Leichlinger Kirche allerdings ein Problem. Wegen der räumlichen Enge ist das Schuke-Instrument ziemlich kompakt und schwer zugänglich. „Das ist leider ein großes Manko bei unserer Orgel“, drückt der Kirchenmusiker sein Bedauern aus. Der Weg in den Innenraum führe über eine schmale, ungesicherte Leiter. Deswegen müsse er sich leider darauf beschränken, Fotos vom verborgenen Pfeifenwerk, Gebläse, Kanälen, Windkasten oder Windladen im Inneren auszulegen. Die werden am Kinder-Orgeltag an einer weiteren Station Einblicke geben. Und es liegt eine kleine Orgelpfeifen-Sammlung aus, so dass man die Größe ausmessen und die verschiedenen Formen und Bauweisen aus der Nähe betrachten und den Klang vergleichen kann.