Erste „Open Stage“ für jedermann im Jugendzentrum Leichlingen Geglückte Premiere für spontane Auftritte

Was haben fünf Damen in schwarzer Kleidung und lilafarbenen Federboas mit fünf jugendlichen Gitarristen und einem Ehepaar gemeinsam? Alle drei Gruppierungen haben den Mut bewiesen, sich auf die Bühne zu stellen und zu zeigen, was künstlerisch in ihnen steckt. Für manch einen war es nicht der erste Auftritt, aber ganz sicher war es für alle nicht der letzte Auftritt.