Erntedankfest : Bienchen und Waldfeen trotzen dem Regen

Leichlingen 40 Fußgruppen ziehen beim Erntedankfest in Witzhelden durch das Höhendorf und sorgen bei schlechtem Wetter für gute Stimmung.

Mit einem farbenprächtigen Festumzug erreichte am Sonntagnachmittag das zweitägige Erntedank- und Heimatfest seinen Höhepunkt. Unter dem Motto „Witzhelden – Dorf voller Fantasie“ zogen rund 40 Fußgruppen mit gut 550 Teilnehmern in großartigen Kostümen über die Hauptstraße und trotzten dem herbstlichen Regenwetter.

Vorne weg führte die amtierende Erntekönigin Nicole Wiendl den Umzug auf ihrem herbstlich geschmückten Wagen mit Spenden der örtlichen Bauernschaft an. Sie winkte freudestrahlend ihrem Volk zu. Ähnlich wie beim rheinischen Karneval ließen es sich einige Gruppen nicht nehmen, aktuelle Themen aufzugreifen, etwa den Klimawandel oder die fehlende politische Unterstützung für die Landwirte. Farblich, bemerkte Kommentatorin Weltersbach, dominierten in diesem Jahr die Grün-Töne.

Besucherin Maike Leisten fand schade, dass nicht so viele Besucher wie sonst den Umzug begleiteten. „Aber toll, dass die Gruppen so zahlreich dabeigeblieben sind.“ Hanna Steinhaus, seit 1991 offizielle Sprecherin des Arbeitskreises Erntedankfest im VVV, hatte den Regen als Besucherschreck ausgemacht. „Am Samstag hatten wir bei trockenem Wetter durchgehend eine hervorragende Stimmung auf dem Platz und viele Besucher.“ Am Sonntagmorgen jedoch hätten sich mit den ersten Regentropfen bereits weniger Gäste am Ochsenhaus eingefunden.