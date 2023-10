Gewinner beim Erntedankfest in Leichlingen-Witzhelden Pinke Perlen holen den Wanderpokal

Manch einer macht sich im Sommer schon Gedanken über das Karnevalskostüm für die nächste Session. In Witzhelden denken viele womöglich schon im Winter darüber nach, was sie auf dem Erntedankumzug im Höhendorf Beginn im kommenden Herbst tragen könnten. Ob es bei den Witzheldener Perlen auch so gewesen ist? Im Endeffekt ist egal, wann die ersten Gedanken zu der pinken Kostümierung aufkamen, Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Und wie.