Kosten von rund zwölf Millionen Euro : Rat berät über neues Hallenbad-Paket

Das alte Hallenbad ist in die Jahre gekommen, jetzt soll ein neues her. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die LBB hatte sich wohl schon im Oktober 2018 dagegen entschieden, die Therapiepraxis in den Neubau umzusiedeln – und weiter verhandelt.

Nach heutigem Stand geht die LBB von einem maximalen Investitionsvolumen von rund 12 Millionen Euro aus. Weitere Kosten von bis zu 150.000 Euro würden entstehen, müssten die Räume der Physiotherapiepraxis „Therapieburg“ am Hallenbad, die noch einen Mietvertrag bis 2035 hat, nach Schließung des Altbaus technisch abgekoppelt werden. In früheren Planungen sollte die Praxis mit in den Neubau umsiedeln. In seinem Beschluss zum Badneubau im März 2018 hatte der Rat zudem noch vorgesehen, das alte Hallenbad-Areal zu verkaufen, so dass dort Wohnungen errichtet werden könnten. Auch gab es Überlegungen, einen Rathaus-Neubau dorthin umzusiedeln.