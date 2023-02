Vom Rheinisch-Bergischen Kreis Drei Leichlinger erhalten Ehrennadeln in Gold

Jährlich ehrt der Kreis Menschen, die sich ehrenamtlich in der Jugendförderung, für Soziales oder Kultur engagieren. Zehn Frauen und Männer erhielten nun in Bergisch Gladbach von Landrat Stephan Santelmann die Ehrennadel in Gold für ihr Engagement und ihre Verdienste für die Gesellschaft. Darunter drei Leichlinger: Helga Paul (Tafel), Jean Pierre Polizzi (Pfadfinderstamm Wippera) und Heinrich Witprächtiger.