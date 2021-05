Präsenzunterricht in Leichlingen : Endlich zurück in der Schule – das große Wiedersehen

Wieder gemeinsam toben, rennen, rumhüpfen: An der Grundschule Kirchstraße fand der Sportunterricht bei Sommerwetter im Freien statt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Seit Montag dürfen wieder alle Schüler gleichzeitig den Unterricht besuchen. Die Lehrer achten verstärkt auf das Sozialverhalten der Jungen und Mädchen.

Ein neues Fahrrad in limitierter Sonderfarbe mit leuchtenden Speichen? Fantastisch – genau so wie die Erleichterung, endlich die so komplizierte Matheaufgabe gelöst zu haben, die über Wochen für Chaos im Kopf sorgte. Nur: Wenn keine Freunde mit durch die Nachbarschaft sausen oder sich über den rechnerischen Erfolg freuen, dann bereitet auch das vermeintlich größte Vergnügen eben nicht ganz so viel Spaß. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen – ein Umstand, der sich am Montag einmal mehr zeigte.

Mit dem Präsenzunterricht kehrten nämlich erstmals seit Dezember nicht nur Lehrer sowie Mädchen und Jungen in voller Klassenstärke an die Schulen in der Blütenstadt zurück. Die meisten begleitete auch eine in der Corona-Krise so oft vermisste Euphorie: nämlich das Glück, in einem Raum halbwegs unbeschwert Zeit mit Freunden und Kollegen verbringen zu dürfen.

Info Die aktuellen Corona-Zahlen für den Kreis Neuinfektionen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, einer davon in Leichlingen. Aktuell Infizierte 325 (57 in der Blütenstadt). Infizierte seit Pandemiebeginn 11.136 (1244). Davon gelten als genesen 10.653 (+15; 1160). Todesfälle seit Pandemiebeginn 158 (27). Quarantäne 793 (-9; 108). Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 26,1. Am Montag, 31. Mai, lag die Inzidenz des Kreises zum fünften Mal in Folge unter 35, womit ab Mittwoch, 2. Juni, die Öffnungsschritte der Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung gelten. Damit sind zum Beispiel Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung für Angehörige aus fünf Haushalten erlaubt. Alle weitere Regeln finden sich unter: https://www.mags.nrw/corona-regeln-fuer-nordrhein-westfalen-im-november-2020.

„Es herrschte eine große Wiedersehensfreude auf dem Schulhof“, berichtet Sandra Richter, Rektorin der Leichlinger Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Büscherhof, an der 18 Lehrkräfte 227 Kinder unterrichten. „Allein das Aufeinandertreffen in einem Sitzkreis im Klassenraum begeisterte die Jüngsten. Daran sehen wir, dass sich ihre Prioritäten über das Jahr der Pandemie geändert haben. Inzwischen geht es vor allem um das Zusammensein, zumal sich manche Kinder der ersten Klassen wegen des langen Distanz- und Wechselunterrichts noch gar nicht richtig kennen.“

Auch vorm Schulzentrum kein Zweifel: Hier ist endlich wieder was los. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Neben dem Vermitteln der Lehrinhalte fokussierten sich Richter und ihre Kollegen deswegen vor allem darauf, die Kinder in ihren sozialen Kompetenzen zu stärken, da diese in den vergangenen Monaten zwangsläufig zu kurz gerieten – was den Lehrern bei einzelnen Mädchen und Jungen auch in verstärktem Maße auffällt. „Wir haben während der Krise stets versucht, die Kinder über den Unterricht hinaus zu erreichen, sei es durch Hausbesuche oder telefonisch. Denn wir bemerken, dass sie doch sehr unter den Folgen leiden, etwa Ängste vor Krankheiten entwickeln“, äußert die Rektorin, die die GGS Büscherhof seit 2015 leitet. „Wir arbeiten deswegen auch mit dem Jugendamt zusammen, wollen ganz genau hinschauen, wie wir den Mädchen und Jungen helfen können.“ Der Unterricht findet auch deshalb in den fünf Wochen bis zu den Sommerferien in erster Linie mit dem Klassenlehrer als Vertrauensperson statt.

Sorgen wegen der Rückkehr in Vollpräsenz noch vor den Ferien habe das Kollegium nicht, betont Richter. „Da für alle Lehrkräfte ein erstes Impfangebot bestand und am kommenden Samstag der zweite Termin folgt, überwiegt auch im Kollegium ganz klar die Freude – zumal das Wechselmodell eine deutlich höhere Belastung darstellt, sowohl von der reinen Arbeit als auch von emotionaler Seite.“ Die Angst vor einer Ansteckung bestehe wegen der Impfung kaum. „Und falls doch ein positiver Corona-Fall auftreten sollte, sorgen sich die Lehrer weniger um sich selbst als um die Folgen für die Familien“, sagt Richter.

Denn die Monate, in denen Eltern und Kinder Homeoffice und Distanz- beziehungsweise Wechselunterricht gleichermaßen zu bewältigen versuchten, spüren alle Betroffenen. „Viele Mütter und Väter mussten abwägen, ob sie sich um ihre Arbeit oder ihr Kind kümmern, sie hatten in der Hinsicht kaum eine Wahl. Deswegen zeigen sich die allermeisten erleichtert, dass nun eine gewisse Struktur in den Alltag zurückkehrt.“ Zumal seit Verwendung der Lolli-Tests auch kaum Bedenken hinsichtlich der Schnelltestung in der Schule bestünden. Zweimal pro Woche ist jedes Kind an der Reihe.