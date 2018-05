Leichlingen: Eltern bedanken sich bei Kinderbetreuern

Leichlingen

Am Montag, 14. Mai, findet der bundesweite Tag der Kinderbetreuung statt. Auch in Leichlingen möchten sich Eltern und Kinder bei den Betreuern und Erziehern für ihre Arbeit bedanken. Der Elternbeirat des Jugendamts Leichlingen startet an diesem Tag eine Plakataktion, um Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Betreuern Ausdruck zu verleihen. Auch in Form von Blumen und anderen kleinen Aufmerksamkeiten wird an den einzelnen Kindertagesstätten "Danke" gesagt.