Polizei sucht Zeugen : Einbruch ins Fahrradgeschäft

Foto: Michael Scholten Wer hat was gesehen oder kann Hinweise geben? Das fragt die Polizei.

Leichlingen (RP) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend, 2.Oktober, bis Freitagmorgen , 4. Oktober, eine Glastür des Fahrradgeschäfts „Bikers Point“ an der Hochstraße eingeschlagen und sind so in das Gebäude gelangt.

Dort entwendeten sie unter anderem Münzgeld, Navigationsgeräte und ein Mobiltelefon. Sie flüchteten unerkannt, berichtet die Politei. Der Einbruch wurde wegen des Feiertags erst am Freitagmorgen entdeckt. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.