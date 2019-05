Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Gartenlaube

Die Polizei war im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Die Polizei berichtet von einem Einbruch in Leichlingen. Am Samstag bemerkte ein Leichlinger Lichtschein in seinem Garten an der Bahnhofstraße und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Tür des Gartenhauses aufgehebelt hatten.

Aus dem Gartenhaus waren eine Motorsäge und eine elektrische Heckenschere entwendet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02202 205-0.

(cebu)