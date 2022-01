Kalte Füße in Leichlingen : Einbrecher stehlen Alpaka-Socken aus Reformhaus

Leichlingen Diese Saisonware liegt im Januar auch bei Langfingern im Trend.

Da haben die Einbrecher wohl kalte Füße bekommen – oder sie hatten sie schon vorher! In der Nacht zu Samstag stahlen Unbekannte in einem Leichlinger Reformhaus unter anderem Alpaka-Socken. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in das Geschäft in der Fußgängerzone Im Brückerfeld zwischen Freitag, 18.50 Uhr, und Samstag, 8.50 Uhr. Neben den Socken verschwand Bargeld. Gesamtwert: 250 Euro. Hinweise: Tel. 02202 2050.