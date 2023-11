Leverkusen gedenkt Pogromnacht Zeichen setzen gegen Antisemitismus

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörten Nationalsozialisten und ihre Unterstützer in Deutschland jüdische Einrichtungen, Synagogen und Wohnungen und ermordeten hunderte Juden. Auch die Synagoge in Opladen wurde zerstört. Die Stadt Leverkusen gedenkt am Donnerstag, 9. November, diesem sogenannten Novemberpogrom und lädt um 12 Uhr alle Leverkusener zum Patz der Synagoge an der Altstadtstraße/Lessingstraße ein.