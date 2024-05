Wald- und Gehölzflächen in Leichlingen und Leverkusen Ein Viertel von Leichlingen ist Wald

Im Waldanteil-Ranking des Rheinisch-Bergischen Kreises belegt Leichlingen den letzten Platz. Aktuell sind 26,1 Prozent des Stadtgebietes bewaldet. In Rösrath (49,4%) und Odenthal (45,3%) ist es jeweils fast die Hälfte, Burscheid (26,4%) bildet mit der Blütenstadt das Schlusslicht. Überall im Kreis aber hat der Wald durch Dürre und Borkenkäfer-Befall großen Schaden genommen, in Leichlingen besonders sichtbar beispielsweise an Sengbach- und Diepentalsperre oder an den Hängen der Wupper. Deshalb kümmert sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) als örtliche Naturschutzorganisation seit geraumer Zeit vor allem um die Wiederbewaldung abgestorbener Waldflächen. Die Waldeigentümer setzen dabei laut SDW vor allem auf stabile Mischwälder. „Dazu gehört sowohl die Naturverjüngung mit Bäumen aus dem Samenvorrat des Bodens als auch das gezielte Einbringen von Baumarten, die mit den veränderten Klimabedingungen besser zurechtkommen“, erläutert Rainer Deppe, SDW-Vorsitzender im Kreisverband Rhein-Berg/Leverkusen. Die vor Ort bisher üblichen Fichten seien überwiegend abgestorben und die Buchen wiesen zum Teil erhebliche Schäden auf, häufig Buchenkomplexkrankheit genannt.