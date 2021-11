Online-Weihnachtsmarkt in Witzhelden : Ein Glühweinbummel für zu Hause

Witzhelden Viele Händler auf den gerade beginnenden Weihnachtsmärkten fürchten Corona-Einschränkungen. Den Künstlern und Kleinunternehmern beim Online-Weihnachtsmarkt kann das nicht passieren.

„Letztes Jahr leuchteten rund 5000 Lichter auf dem gemeinnützigen Bergischen Lichtblick Online Weihnachtsmarkt. 5000 Besucher in einer Online Weihnachtswelt“, erinnert Richter an den gelungenen Auftakt 2020 zu diesem etwas anderen Weihnachtsmarkt. Und weiter: „Dieses Jahr möchten wir die Pforte zu den bergischen Weihnachtswelten wieder öffnen, um die Künstler und die Kleinunternehmen zu unterschützen.“

Durch die steigenden Corona-Inzidenzen drohen vielen Weihnachtsmärkten auch in diesem Jahr wieder Einschränkungen bei Besucherzahlen und Verkaufsmöglichkeiten. Auf dem Bergischen Lichtblick Online Weihnachtsmarkt aber wird es diese Probleme nicht geben. Hier können die Händler ihre Produkte ohne Corona-Beschränkungen über das Internet anbieten. Den Weg auf den Online-Markt finden Interessenten unter anderem auf verschiedenen anderen Weihnachtsmärkten. Dort soll es sogenannte QR-Codes geben, die die Besucher mit dem Handy einscannen können. „Sie erhalten direkt vom Smartphone quasi den Schlüssel, um in die bergische Weihnachtswelt einzutreten und diese zu genießen“, verrät Julian Richter.

Kombiniert wird das Angebot auf der Online-Plattform mit Aktivitäten in den sozialen Medien, unter anderem in den Facebook-Gruppen „Liebe Witzheldener“ und „Liebe Leichlinger“: „In den Facebook Gruppen, die wir genau für solche gemeinnützigen Projekte vor einigen Jahren gegründet haben, werden nur die Teilnehmer in der Zeit die Möglichkeit haben, für ihre Produkte zu werben“, kündigt Richter an.