Weihnachtsmarkt in Leichlingen Ehrenamtler sorgen für „Sternenzauber“ in Witzhelden

Der Sternenzauber legt sich einmal mehr über Witzhelden. Der kleine Weihnachtsmarkt, der liebevoll durch ein freiwilliges Team aus Ehrenamtlern in der Dorfmitte des Höhendorfs an einem Wochenende im Jahr aufgebaut und betrieben wird, lockte bei besinnlicher Stimmung und Racletteduft erneut viele Besucher auf den Platz vor dem Alten vom Berg. Dabei gaben die Helfer wie gewohnt all ihre Energie ins Gelingen des Marktes, arbeiteten mit Freude stundenlang in den Buden. Trotz dieses großen Einsatzes hätte es den Sternenzauber diesmal jedoch fast gar nicht gegeben. Die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Joshua Mers von Grammo-Events machte die weihnachtliche Treiben erst möglich.