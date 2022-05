Gert Schulze scheidet aus : Stadt sucht Schiedsperson für Witzhelden

Leichlingen Nach 15 Jahren als Schiedsmann scheidet Gert Schulze im August aus diesem Ehrenamt aus. Nun sucht die Stadtverwaltung eine neue Schiedsperson.

Wer möchte neue Schiedsperson im Höhendorf werden? Nach 15 Jahren legt der bisherige Schiedsmann Gert Schulze das Amt für den Bezirk Witzhelden nieder. Das Ordnungsamt sucht nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die die ehrenamtliche Aufgabe übernimmt. Voraussetzungen: Wohnsitz in Witzhelden und möglichst viel Ortskenntnis. Außerdem sollen Schiedsleute mindestens 30 und nicht älter als 70 Jahre alt sein.

Leichlingen hat zwei Schiedsbezirke – neben dem im Höhendorf auch einen in der Blütenstadt. Dort vermittelt derzeit Michael Altmeyer-Lange in Konfliktsituationen. Die beiden Schiedsleute vertreten sich gegenseitig, eine Amtszeit beträgt in der Regel fünf Jahre.