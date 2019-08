Leichlinger Lichtspiele : Familie Fuchs und die Liebe zum „Leili“

Vor knapp einem halben Jahrhundert erloschen die Birnen des Kinos an der Gartenstraße. Eduard Fuchs wirft einen Blick zurück.

Wenn Eduard Fuchs (76) aus der Zeit von damals erzählt, dann zeichnet sich ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht ab, und die Augen funkeln zwischenzeitlich immer wieder auf. Er war gerade erst neun Jahre alt, als seine Mutter – zeitgleich zum Scala in Opladen – die Leichlinger Lichtspiele eröffnete. „Es war die Boomzeit der Kinos“, erinnert sich Fuchs.

Neben den Leichlinger Lichtspielen gab es parallel dazu das Metropol-Theater , das von der Familie Hollenbach weitergeführt wurde. Vorgeführt werden durften nur Filme, die bereits in den Opladener Kinos angelaufen waren. Die Kreisstadt hatte damals das Vorrecht.

Dennoch war es für eine verwitwete Frau kurz nach dem Krieg ein gewagter Schritt, in einen Neubau zu investieren. „Nach der Eröffnung war meine Mutter finanziell auch erstmal platt“, sagt der Leichlinger. Doch die Leidenschaft für die Branche säte bereits Fuchs’ Vater. Lange vor der Geburt des Sohnes im Jahr 1943, übernahm Eduard Fuchs Senior 1922 das Metropol-Theater in der Mittelstraße und gestaltete es zum Kino um.

Die Geschäfte liefen gut, bis der Vater, nach kurzer schwerer Krankheit, im August 1946 verstarb. Seine Witwe übernahm die Geschäfte und feierte – 1947 – das 25-jährige Firmenbestehen. Doch danach gab es Querelen zwischen dem Verpächter und der Witwe, die daraufhin beschloss, ein eigenes Kino zu bauen. „Aus dem Metropol nahm sie damals alles mit, was nicht niet- und nagelfest war“, erzählt Fuchs. Die Bestuhlung, die Kinoapparatur, sogar die Reklamekästen holte die Mutter Fuchs in ihr neues Kino.

An das Richtfest erinnern alte schwarz-weiß Bilder in Eduard Fuchs’ Fotoalbum. Im Nachhinein hat er alles zu „Leili“ recherchiert, alte Zeitungsartikel über ehemalige Mitarbeiter gesammelt und seine Geschichte aufgearbeitet: 419 Sitzplätze besaß der Saal, wo früher noch vor jedem Film die Wochenschau, ein Trailer und ein Kulturfilm gezeigt wurden. „Die Wochenschau hätte man da schon weglassen können, weil viele bereits einen eigenen Fernseher zu Hause hatten“, sagt Fuchs. „Aber das hatte man noch damals so aus der Weimarer Republik übernommen.“