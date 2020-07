Kreisweites Angebot eingerichtet : E-Bike-Verleihsystem: Sonntag ist Probefahrt

Das E-Bike-Projekt war vor kurzem in Leichlingen vorgestellt worden. Jetzt geht es ans Probefahren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Proberadeln mit dem E-Bike: Das bietet der Kreis an den Stationen des neuen E-Bike-Verleihsystems in den kommenden Tagen in allen acht Kommunen an.

An den Terminen erläutern Mitarbeiter der Kreisverwaltung, wie die Ausleihe der „Bergischen E-Bikes“ funktioniert und stellen die Drahtesel mit Motörchen zum Testen zur Verfügung. „Das Bergische E-Bike hat sogar ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Nirgendwo sonst in der Republik gibt es ein solches Angebot, das einen ganzen Kreis abdeckt“, betont Landrat Stephan Santelmann. Zum Schutz vor Corona werden Räder und Helme nach jeder Testfahrt gründlich desinfiziert.

In Leichlingen ist die E-Bike-Station am Bahnhof, wo es auch eine Ladestation gibt. „Die vorgesehenen 81 Leih-Pedelecs des Dienstleisters nextbike sind mittlerweile alle in Betrieb“, berichtet die Verwaltung. Ein ausgeliehenes Rad kann an jeder E-Bike-Station wieder abgestellt. Insgesamt gibt es zehn fest Stationen und 20 virtuelle. Die genauen Standorte der virtuellen Stationen werden in der nextbike-App angezeigt und vor Ort durch ein Schild signalisiert. 2021 sollen drei weitere feste Stationen installiert werden, darunter eine in Witzhelden.

Weitere Informationen unter www.nextbike.de/bergisches-ebike. Der Test-Termin in Leichlingen: Bahnhof, Sonntag, 2. August, 9 bis 12 Uhr.

(LH)