Polizeikontrolle : Drogen am Steuer – 29-jähriger gleich zweimal erwischt

Gleich zweimal an einem Abend geriet ein 29-Jähriger in eine Polizeikontrolle. Drogentests zeigten positive Ergebnisse . Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leichlingen (bu) Gleich zwei Mal wurde ein 29-jähriger Kürtener Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Leichlingen kontrolliert, zunächst in der Moltkestraße und anderthalb Stunden später auf der Straße Roßlenbruch.

