Corona aktuell : Drei neue Fälle in Leichlingen – Inzidenz liegt bei 19,8

Drei neue Fälle in Leichlingen – Inzidenz liegt bei 19,8

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag, 7. Juni, 7.583 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon zwölf Testergebnisse positiv waren. Foto: dpa/Andreas Arnold

18 Personen werden derzeit in Kreis-Krankenhäusern wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus infiziert.

Neuinfektionen Im Kreis sind 16 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, einer davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 194 (38 in der Blütenstadt). 18 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung; eine Person wird beatmet.