Drei Leichlinger im Wettkampffieber Junge Athleten trainieren für die „Talentiade“

In einer Woche wird in Paris die olympische Flamme entzündet, und tagtäglich messen sich in der Stadt der Liebe die besten Sportler der Welt. Der große Triumph und der Schmerz der Niederlage liegen dabei häufig nur wenige Sekunden oder Millimeter auseinander, oft ausgedrückt auf die gleiche Art: Tränen. Damit es für Team Deutschland in der Leichtathletik zukünftig wieder vermehrt feuchte Augen vor Freude gibt, wird jährlich die „Talentiade“ zur besseren Förderung des Nachwuchses ab zehn Jahren veranstaltet.