Verein präsentiert Leichlinger Politik statt B-Plan eine Alternative Neue Idee fürs Naturfreunde-Areal

Die Uhr für die Naturfreunde tickt. Eigentlich soll der Verein dem Rat nach etlichen Aufschüben in dessen nächster Sitzung einen Bebauungsplan vorlegen, der das als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Areal mit den dort abgestellten Wohnwagen der Dauercamper in Einklang bringt. Das sei aber nicht so einfach, betont Naturfreunde-Chef Reinhold Pupka, und würde wegen fehlender Einnahmen durch den Wegfall der Stellplätze das Ende der Gruppe bedeuten. Daher legte er CDU, Grünen, SPD und BWL in einem zum Teil stark von Emotionen geprägten Gespräch am Freitagabend einen Alternativvorschlag auf den Tisch. Der sieht offenbar vor, die Wohnwagenfläche nicht als ganzheitlichen Landschaftsschutz auszuweisen, und dafür einen Ausgleich auf dem Gelände zu schaffen.