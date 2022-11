Proklamation in der Stadthalle Bergisch Neukirchen : Neue Tollitäten entführen in jecke Märchenwelt

Info

Zu den Veranstaltungen der Vereinigung Leichlinger Karneval gehören in der laufenden Session der Rathaussturm am 16. Februar, der Blütensamstagszug am 18. Februar und die Nubbelverbrennung am 21. Februar. Außerdem planen verschiedene Karnevalsgesellschaften Veranstaltungen: die KG Rittergilde am 7. Januar, der Herrenelferrat am 14. und 15. Januar und die Damen des Festkomitees Leichlinger Karneval am 4. Februar. Der Herrenelferrat feiert in der Toscana-Festhalle, Rittergilde und Damenelferrat gehen in die Festhalle Bergisch Neukirchen.