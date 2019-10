Glasfaserausbau im Höhendorf : Witzheldener verstolpern den Schritt in ihre digitale Zukunft

Witzhelden Die notwendige Zahl von 600 Verträgen für einen Glasfaseranschluss wurde bis Donnerstagabend nicht erreicht.

In den vergangenen beiden Wochen hat es durch intensive Werbung noch einen Schub gegeben, aber gereicht hat es letztlich nicht: „Wir haben die Vorgabe nicht erreicht“, sagte am Freitag Novanetz-Geschäftsführer Reiner Brachvogel. Das Projekt „schnelles Internet für Witzhelden“ ist damit mehr als unsicher. 600 Haushalte hätten einen Vertrag mit dem Internetanbieter Novanetz abschließen müssen, damit der Investor Primevest Capital Partners in kostenlose Anschlüsse ans Glasfasernetz bis in die Häuser (FTTH) im Höhendorf investiert.