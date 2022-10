Leichlingen : Michelle Urbahn ist Landjugend-Erntekönigin

Leichlingen Beim Erntedankfest des Vereins - erstmals in der Stadthalle in Bergisch Neukirchen - wählte sie Tim Meuthen zu ihrem Erntekönig.

Die neue Erntekönigin der Landjugend Leichlingen heißt Michelle Urbahn. Beim Erntedankfest des Vereins am vergangenen Wochenende wurde die 23-Jährige gewählt und nahm sich Tim Meuthen als Erntekönig an ihre Seite. Die traditionsreiche Veranstaltung – zuletzt zwei Jahre unterbrochen – fand erstmals in der Stadthalle Bergisch Neukirchen statt, fand aber auch dort großen Anklang: 220 Gäste kamen, um nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Johannes Auelmann die Tanzgruppe mit ihren traditionellen Volkstänzen zu sehen. Diesmal im Repertoire: zwei Tänze zu kölscher Musik. „Das selbst geschriebene Theaterstück „Besuch im Hotelzimmer“ sorgte für viele Lacher im Publikum, ebenso die Darbietung des Sketches „Sparmaßnahmen im Altersheim“, berichteten die Beteiligten. Die 40 Mitglieder der Leichlinger Landjugend haben das Fest organisiert und geplant, für das Programm wurde über Wochen geprobt. Für Glücksspieler gab´s eine Tombola: Verlierer gab´s dabei keine, denn die Nieten waren zugleich die Stimmzettel für die Wahl der Erntekönigin.