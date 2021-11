Nach Corona-Pause 2021 : Sockensitzung 2022 findet statt

Leichlingen Die 1. Kleine Karnevalsgesellschaft organisiert den 1. und den 2. Streich der traditionsreichen Sockensitzung mit Hygienekonzept.

Am 18. und 19. Februar 2022 veranstaltet die 1. Kleine Karnevalsgesellschaft Kirchstraße ihre 24. Sockensitzung. An beiden Abenden treten ab 20 Uhr bekannte Kräfte des rheinischen Brauchtums in der Toscana-Festhalle auf, zum Beispiel die Nippeser Bürgerwehr, Feuerwehrmann Kresse, Harry und Achim und der TSV Rhein-Wupper. Verpflegung dürfen die Besucher wie gewohnt mitbringen, Getränke gibt es vor Ort.