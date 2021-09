Unterwegs mit dem Bergischen Geschichtsverein : Die Geheimnisse des Diepentals entdecken

Wo sich im Diepental – an prominenter Stelle – einst eine Insel befand, erklärt Günter Junkers (r.) vom Bergischen Geschichtsverein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Auch wenn auf den ersten Blick nicht viel danach aussieht – es gibt sie, die versteckten Hinweise, wie das Naherholungsgebiet zu Zeiten des Mittelalters ausgesehen hat. Auf Tour geben Experten des Bergischen Geschichtsvereins Einblicke in eine längst vergangene Zeit.

Von Tobias Brücker

Die Diepentaler Talsperre und deren Umgebung ist ein beliebtes Ziel für Ausflüge bei Jung und Alt. Gerne tummeln sich in dem Naherholungsgebiet Spaziergänger Radfahrer, Jogger. Doch dass Menschen hier auf den Spuren echter Ritter wandern können, ist sicher kaum einem Besucher bewusst.

Doch wer die Augen offen hält, der entdeckt sie: die kleinen, auf den ersten Blick versteckten Hinweise auf eine Existenz zu Zeiten des Mittelalters. Reinhold Braun und Günter Junkers vom Bergischen Geschichtsverein leiten Interessierte an, die Hinweise auf eine längst vergangenen Zeit zu erkunden. Ein Beispiel, das wohl kaum jemand erahnen würde: In Höhe des heutigen Restaurants, das die Catering-Firma Kirberg wieder zum Leben errweckt, liegt - eine Insel! Wobei das dichte Gestrüpp eher an Urwald denn an Tropen erinnert.

Info Das Diepental heute – und in Zukunft Das Gelände rund um die Diepentalsperre befindet sich weiterhin in Privatbesitz der Familie Halbach, es ist jedoch für die Öffentlichkeit zum Wandern, Radfahren oder Schwimmen im Waldquellbad zugänglich. Die Kölner Catering-Firma Kirberg baut derzeit das Restaurant um, das für Feiern und Tagungen dienen soll; bis die Arbeiten abgeschlossen sind, dauert es laut Unternehmen „vermutlich bis 2025“. Aktuell bietet der Caterer auf seiner Terrasse hausgemachten Speisen und Getränken an. Auch ein Hotelbetrieb ist laut Diepental GmbH geplant – so wie „mehrere Attraktionen für Klein und Groß, wie zum Beispiel ein Klettergarten, ein Beachvolleyballfeld im Sommer oder eine Eislaufbahn im Winter“. In den kommenden Jahren plant der Wupperverband zudem die Renaturierung des Bereichs um den Murbach und die angrenzenden Flächen. Das Vorhaben wurde bereits im Jahr 2016 nach mehrfachen Überschwemmungen der Talsperre beschlossen.

Günter Junkers zeigt in Richtung des Eiland. „Dort“, sagt er, „muss früher die Burg gestanden haben.“ Es handelte sich um eine Wasserburg, deren erste bekannte Besitzerin Marianne Diepental im Jahr 1440 war. Früher, erläutert Junkers, sei alles hier von Wiesen bedeckt gewesen, die sicher landwirtschaftlich genutzt worden seien. Von den Abgaben der Bauern, die die Wiesen bewirtschafteten, lebte der Herr der Burg, „und das nicht schlecht“, wie der Experte versichert, der sogleich weitere Fakten rund um das Diepental zum Besten gibt.

Während zunächst Christine von Diepental als letzte ihres Standes in die Familie Katterbach einheiratete, wechselte das Land mehrfach den Besitzer. Katterbach ist ein Name, der laut Reinold Braun oft mit Streitereien verbunden ist – es kam zu unzähligen Verfahren über die Jagdrechte im hiesigen Umland. Braun bekräftigt: „Die Katterbachs müssen streitlustig gewesen sein.“ Infolgedessen wurde 1798 der Letzte bei einem Zank erschlagen. Fast wie in einer Seifenoper – nur real.