Leichlingen : Feuerwehr probt den Ernstfall mit allen Zügen

Leichlingen Die Florianer übten nicht nur das Feuerlöschen, sondern retteten auch Menschen – in diesem Fall Puppen.

Feuerwehrfans hatten am Samstagvormittag schon früh Stellung am Wallgraben gegenüber Löschzug I bezogen, um die besten Fotos von der angekündigten Großübung der Feuerwehr und ihrer Fahrzeuge einzufangen. Gegen Mittag hieß es dann „Großbrand nach Explosion in einem Gewerbebetrieb – mehrere Personen in Gefahr“. Bei der Alarmierung für Brandbekämpfer und Rettungsdienste handelte es sich um eine realitätsnahe Einsatzübung aller Löschzüge. So sah das Szenario aus: In einem Gewerbebetrieb in Oberbüscherhof war es zu einer angenommenen Explosion. Personen wurden dabei schwer verletzt, einige Mitarbeiter vermisst. „Um eine möglichst realitätsnahe Übung durchführen zu können, wurden die Produktionshallen und der Keller vernebelt“, berichtete die Feuerwehr. Im Außenbereich seien spezielle Flammenwände aufgestellt worden, die gelöscht werden mussten. Übungspuppen und Mitglieder der Jugendfeuerwehr fungierten als Mitarbeiter des Unternehmens und galten als „verletzt“ oder „vermisst“.