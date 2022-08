Interview : „Wir sind der mahnende Zeigefinger der Lokalpolitik“

Thomas Richter ist Vorsitzender der Leichlinger FDP und Ratsmitglied. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingens FDP-Chef Thomas Richter ist gleich doppelt Einzelkämpfer: als einziger Freidemokrat sowohl im Stadtrat wie in der Ratskoalition mit CDU und Grünen. Er sieht sich trotz Koalitionsräson als Ausgleich zu den größeren Parteien wie CDU, Grüne und auch SPD.

Seit April 2021 sitzt Thomas Richter für die FDP im Stadtrat, seit diesem Februar ist er zudem Vorsitzender des Ortsverbandes der Liberalen. Im Rat ist er Mitglied einer Koalition mit CDU und Grünen. Ina Bodenröder sprach mit ihm über das liberale Profil sowie die Vor- und Nachteile der Politik in einer Koalition.

Herr Richter, seit gut einem halben Jahr hat sich die FDP Leichlingen mit Ihnen an der Spitze neu aufgestellt. Wofür stehen die Liberalen in der Blütenstadt jetzt?

Info FDP-Vorsitzender und Ratsherr Thomas Richter Zur Person Thomas Richter, 1975 in Halle an der Saale geboren und aufgewachsen, hat ein abgeschlossenes Jura-Studium und arbeitet als selbstständiger Finanzierungsmakler. Er lebt seit 2004 in Leichlingen, ist verheiratet und hat drei Kinder. Außer in der Politik ist er auch in der Karnevalsgesellschaft Rittergilde, bei der Feuerwehr und bei der Initiative „Wir für Leichlingen“ aktiv.

Thomas Richter Wir verstehen uns in der Leichlinger Politik als mahnender Zeigefinger für die Themen ‚solide Finanzen‘ und ‚Stärkung des Wirtschaftsstandortes‘. Außerdem stehen wir für Innovation. Deshalb hatten wir zuletzt beispielsweise den Bau eines Holzkraftwerkes vorgeschlagen, das Strom und Wärme durch Pyrolyse erzeugt, um das Blütenbad zu beheizen. Außerdem unterstützen wir den Bau einer Klimaschutzsiedlung in Dierath. Beim Rathaus sprechen wir uns für einen Neubau aus, weil wir den Mitarbeitern ein vernünftiges Arbeitsumfeld bieten müssen. Und beim Mobilitäts- und Klimaschutzkonzept schauen wir sehr genau hin: Das Mobilitätskonzept in seinem jetzigen Entwurf ist beispielsweise auf Leichlingen nicht anwendbar. Wir müssen uns an der Lebensrealität der Menschen orientieren und können beispielsweise nicht alle Parkplätze in der Innenstadt streichen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im neuen FDP-Vorstand?

Richter Sehr gut. In der letzten Zeit engagieren sich im Vorstand mit Fabian Dittmann und Jan Baumgärtel beispielsweise wieder mehr jüngere Menschen. Dadurch sind wir in den sozialen Medien präsenter, sprechen über sie auch verstärkt junge Leute an. Aufgabe in der Parteiarbeit ist es schließlich auch, neue Menschen zu gewinnen und zu pflegen. Mit 35 FDP-Mitgliedern sind wir immer noch ein kleiner Ortsverband.

Sie sind im Stadtrat nach der Kommunalwahl 2020 eine Koalition mit CDU und Grünen eingegangen. Das Profil der FDP ist dadurch kaum noch sichtbar. Was sagen Sie dazu?

Richter Das stimmt leider. Aber ich bin in der Koalition einer von 17 Ratsleuten. Nach außen tritt das Parteienbündnis natürlich geschlossen auf, die Positionen zu Fragen der Leichlinger Politik werden in der Koalition im Vorfeld intern besprochen. Dadurch geht das Profil der einzelnen Koalitionspartner etwas verloren. Da ich mich aber vorher in die Diskussion eingebracht habe, kann ich dort die Sichtweise der FDP einbringen und vertreten. In Leichlingen nehme ich die Arbeit mit den anderen Fraktionen sehr angenehm und wertschätzend war, wo wir auch kontroverse Diskussionen austragen können.

Halten Sie eine Koalition wie im Leichlinger Stadtrat vor diesem Hintergrund für demokratieförderlich, wenn Diskussionen nicht mehr ‚auf offener Bühne‘ in der Öffentlichkeit ausgetragen werden?

Richter Doch, auf jeden Fall. Schließlich sind die einzelnen Koalitionspartner gewählte Volksvertreter. Wenn die Bürger mit unserer Politik nicht einverstanden sind, können sie uns bei der nächsten Kommunalwahl ja abwählen.

Dennoch: Die Meinungsvielfalt im Rat geht ein Stück weit verloren...

Richter Das ist so. Ich unterliege natürlich wie alle anderen auch der Koalitionsräson. Deshalb kann ich mich immer nur dann abweichend äußern, wenn meine Stimme nicht die Mehrheit gefährdet. Das war so zuletzt beispielsweise bei der Entscheidung über den Neubau des Freibades mit doppelt so hohen Kosten wie ursprünglich geplant. Für ein Einzelratsmitglied ist es immer schwierig, eigene Positionen ausgiebig in der Öffentlichkeit zu präsentieren, das ist enorm viel Arbeit. Natürlich ist es schade, dass keine öffentliche Diskussion der Koalitionspartner zu bestimmten Themen mehr stattfindet. Aber andererseits ist es auch einfacher, wenn der Diskurs intern erfolgt.

Wie rechtfertigen Sie dann Ihr politisches Dasein gegenüber dem Wähler?

Richter Die FDP und damit auch ich will ein Ausgleich zwischen den größeren Parteien wie CDU, SPD oder Grünen sein. Wir legen den Finger in die Wunde, bringen auch mal neue Sichtweisen in die Diskussion ein. Wir sind vielleicht nicht immer weltverändernd, aber wollen aus unserem Blickwinkel für innovative Anregungen und Ansätze sorgen. Damit tragen wir sicherlich auch zur Meinungsvielfalt bei.

Nun haben die Wähler die FDP bei der letzten Landtagswahl mit weniger als drei Prozent abgestraft, seit Jahren ist sie in Leichlingen nur noch mit einem Ratsmitglied vertreten. Woran liegt’s?

Richter Als kleine Partei sind wir immer auch vom Landes- und Bundestrend abhängig, weil wir vor Ort nicht so hervorstechen. Es ist personell einfach nicht möglich, beispielsweise große Sommerfeste oder andere Veranstaltungen zu organisieren. Deshalb bekommen wir meist die Ergebnisse ‚von oben‘ ab. Das hat sich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im letzten September wieder sehr deutlich gezeigt.

Und wie wollen Sie persönlich dagegensteuern?