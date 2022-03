Der „dritte Mann“ kommt vor Gericht : Verhängnisvolle „Putzfrau“ muss nicht ins Gefängnis

Leichlingen Die Bulgarin, die jetzt vor dem Landgericht Köln stand, wurde selbst als „Werkzeug“ benutzt und konnte die Folgen ihres Handelns nicht absehen.

Selten sieht man eine Angeklagte nach der Urteilsverkündung so freudig aufgeregt wie die 34-jährige Frau aus Bulgarien , die sich für Körperverletzung und Beihilfe zum Raub vor dem Kölner Landgericht verantworten musste. Sie wurde zwar zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, aber die wird zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht glaubte im Wesentlichen ihren Darstellungen, dass sie da in eine Sache auf Druck eines Hintermannes hineingeraten war, die sie so nicht absehen konnte und auch nicht wollte. Sie sei als „Werkzeug“ benutzt, ihre desaströsen wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre mangelnden Sprachkenntnisse seien ausgenutzt worden, begründete das Gericht sein Urteil.

Die Angeklagte hatte als „Putzfrau“ bei einem 62-jährigen Leichlinger gelebt. Eines Abends im Januar vergangenen Jahres schüttete sie zwei Medikamente ins Bier des Mannes. Zwei Medikamente, die in dieser Kombination zusammen mit dem alkoholischen Getränk die Wirkung eines tiefen Schlafes verursachten, wie ein Chemiker des Landeskriminalamtes erklärte. Dieses Wissen hatte offenbar auch ein Hintermann, der die Frau dazu zwang, die Substanz dem 62-Jährigen zu verabreichen mit dem Hinweis, dass es sich dabei um ein Potenzmittel handele.

Während also alle fest schliefen, konnte man in Ruhe in die Wohnung einbrechen und einen Schaden von rund 7000 Euro verursachen.