Leichlingen : Kirchstraße ab 24. Oktober zwei Wochen gesperrt

Leichlingen Schon seit mehreren Monaten ist der Straßenbelag im Bereich der oberen Kirchstraße insbesondere für Zweiradfahrer eine Zumutung. Das könnte sich nun ändern.

Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg setzt voraussichtlich ab Montag, 24. Oktober, an der Kirchstraße die Entwässerungsarbeiten fort. Die Landesstraße wird dann zwischen Am Rauenbusch und Landrat-Trimborn-Straße für etwa zwei Wochen gesperrt. Dort finden letzte Sanierungsarbeiten an der Entwässerung statt und die Fahrbahndecke wird erneuert. Die Arbeiten hatten im letzten Winter wegen der Witterungsverhältnisse zunächst unterbrochen werden müssen. Anschließend wurden dort von Versorgungsunternehmen Leitungen verlegt. Umleitungen (U1, U2) sind ausgeschildert. „Entlang der Umleitungsstrecke werden abschnittweise Halteverbotszonen eingerichtet, um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen“, kündigt Straßen NRW an.