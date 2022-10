Leichlingen : Kirchstraße ist ab Rauenbusch gesperrt

Straßen NRW legt letzte Hand an der oberen Kirchstraße an. Ab Rauenbusch bis zur Landrat-Trimborn-Straße ist gesperrt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die Arbeiten im oberen Bereich der Kirchstraße haben zu Beginn dieser Woche angefangen und sollen bis Anfang November dauern. Solange geht´s nicht in Richtung Witzhelden.

An der oberen Kirchstraße in Höhe Am Rauenbusch sind aktuell wieder zahlreiche Autofahrer unterwegs, die die weiter unten postierten Hinweis- und Umleitungsschilder nicht gesehen haben und deshalb gewagte Wendemanöver hinlegen müssen: