Große Nachfrage : Leichlinger Tafel braucht Unterstützung

Leichlingen Wer den mildtätigen Verein unterstützen möchte, kann Spenden dreimal in der Woche dort abgeben. Vor allem Obst und Gemüse, Marmelade oder H-Milch sind gefragt.

Immer mehr Menschen in Leichlingen sind auf die Hilfe der örtlichen Tafel angewiesen. Seit in den vergangenen Wochen unter anderem auch viele vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtete Ukrainer das Angebot des mildtätigen Vereins annehmen, hat sich der Bedarf nahezu verdoppelt. Allein Anfang April haben die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen an einem Donnerstag mehr als 100 Erwachsene und 56 Kinder mit Lebensmitteln versorgt. Dafür hatten sie im Vorfeld der Ausgabe bereits Spenden entgegennehmen können.