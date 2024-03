Erfolgreiche Leichtathletin Victoria Krause Deutsche Speerwurf-Meisterin kommt aus Leichlingen

Victoria Krause ist Deutschlands beste Speerwerferin. Die Sportlerin vom Leichlinger Turnverein (LTV) hat sich bei den Deutschen Winterwurfmeisterschaften der Frauen in Halle/Saale das Edelmetall gesichert. „Ein deutscher Meistertitel für den LTV ist die Ausnahme in unserer Vereinsgeschichte“, betont Manfred Schmitz, Chef der Leichtathletik-Abteilung. Mit 57,87 Metern hat Krause den Speer fast vier Meter weiter als im letzten Jahr geworfen und schrammte damit nur knapp an den geforderten 58 Metern für den Europa-Wurfcup in Portugal Mitte März vorbei. Mit ihrer neuen Bestleistung ist auch die B-Norm für die Europameisterschaften in Rom nur noch 63 Zentimeter entfernt