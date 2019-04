Rhein-Berg : Leader unterstützt fünf Projekte

Rhein-Berg Fünf Projekte im Bergischen Wasserland sollen mit 427.000 Euro unterstützt werden. Das beschloss bei seiner jüngsten Sitzung der Vorstand des Vereins Leader. Die fünf ausgewählten Projekte im Überblick: Das Projekt „E-Bike Verleih“ der ökumenischen Initiative wird die Lücke füllen, dass vor Ort kein Händler eine größere Menge an E-Bikes verleiht.

Durch einen Lieferservice in Wipperfürth und Radevormwald ist es für Gruppen in der Zukunft zudem leichter, die Räder vor die Haustür geliefert zu bekommen.

Der „MINT Experimentier-Erlebnispfad“ neben der Jugendherberge in Radevormwald wird Kinder und Jugendliche für naturwissenschaftliche Berufe begeistern. Durch die Nähe zur Jugendherberge bietet sich auch auswärtigen Gästen ein neues Angebot. Das „Offbeat Project 100:100“ soll es Jugendlichen aus dem ganzen Bergischen Land ermöglichen, mit professioneller Begleitung ein Musical einzuüben und tänzerische Fähigkeiten zu entwickeln. In der „Chatberatung 4.0“ soll eine soziale Fachkraft Schüler aus Kürten und Odenthal per Chat bei Problemen beraten. Es wird erwartet, dass die Hemmschwelle Kontakt aufzunehmen für die Schüler so besonders gering ist. Die evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus möchte mit einer Außenbühne mit Kletterwand einen Beitrag zum kulturellen Leben bieten. Die Bühne soll allen Vereinen offenstehen.