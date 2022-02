Kulturangebot in Gefahr : Sinneswald steckt in Geldnot - Spender gesucht

Sinneswald steckt in Geldnot - Spender gesucht

Kulturangebot in Gefahr

Open-Air-Kino ist eines der Highlights, die bislang regelmäßig Besucher in den Steinbruch im Murbachtal gelockt haben. Bis zu 1000 Menschen passen auf das Areal, das jetzt gesichert werden musste. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Dreimal mussten Kletter und Sprengmeister am Steinbruch im Murbachtal aufwendig arbeiten. Kosten: fast 50.000 Euro. Förderverein und Eigentümer stoßen an ihre Grenzen.

Open-Air-Kino, Tanz- und Kinderveranstaltungen, Feuerzeremonien zur Wintersonnenwende, Konzerte: Der Steinbruch am Sinneswald im Murbachtal ist schon seit vielen Jahren ein Ort abwechslungsreicher kultureller Veranstaltungen. Doch jetzt drohen harte Einschnitte: Aufwendige Sprengungen, die die Sicherheit der Besucher gewährleisten sollen, haben die Eigentümer Wicze Braun und Wolfgang Brudes an den Rand des finanziell Machbaren gebracht. „Das können wir allein nicht stemmen“, sagen die beiden und bitten die Bevölkerung um Unterstützung.

„Es gibt keine Eintrittsgelder. Alles ist für Besucher frei und kostenlos zugänglich. Dieser Mangel an Einnahmen hat den Sinneswald jetzt in eine schwierige Situation gebracht“, erzählen Wicze Braun und Wolfgang Brudes in einem YouTube-Video, das seit vergangenem Wochenende im Internet zu sehen ist.