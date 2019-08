Ponygnadenhof in Metzholz : Ein Platz für Vierbeiner in Not

Ein Platz für Vierbeiner in Not

Seit zehn Jahren betreibt die Leichlingerin Marlis Pohle einen Ponygnadenhof in Metzholz. Acht Hektar Land stehen hier 25 alten, häufig kranken und vom Veterinäramt beschlagnahmten Pferden zur Verfügung. Ein kleines Paradies für die ausgemusterten Tiere, um die sich sonst keiner mehr kümmern würde.

Selbstverständlich, würden viele meinen – doch Pohle hat in der Zeit auch anderes erlebt. „Der Tierarzt, der uns damals besuchte, fand es ganz toll und erzählte, wie schlecht andere Tiere in diesem Zustand gehalten würden. Er fragte, ob wir nicht noch ein Tier aus Privathaltung aufnehmen könnten.“ Damit fing alles an. „Bis 2009 haben wir immer wieder Privatpferde aufgenommen, die in schlechter Haltung lebten oder wo der Besitzer verstorben war.“ Bis zu acht Tiere versorgte Pohle, finanziert aus eigenen Mitteln.