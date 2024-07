Onkel Herbert aus Leichlingen ist gestorben Der leise Tod eines Einzelgängers

Nein – eine große Beerdigung mit Empfang wird es am 9. August nicht geben. Keine Würdenträger, die Gutes zu berichten wissen, die an den Verstorbenen und sein gesellschaftliches Engagement erinnern und auch keine Posts in den Sozialen Netzwerken. Man nennt das etwas beschönigend: Beerdigung im kleinen Kreis. Zwei Schwestern kommen zur Beerdigung aus Niedersachsen und Baden-Württemberg, und seine Neffen werden da sein. In den meisten Fällen ist der Abschied einfach still. So auch in diesem Fall. Mein Onkel Herbert ist tot. Ein Mann ist mit 82 Jahren gestorben.