Gemeinsam zupacken in Leichlingen Der Stadtgarten soll wieder aufblühen

Mit finanziellen Mitteln der Städtebauförderung wurde vor zwei Jahren die lang diskutierte Idee eines Stadtgartens umgesetzt. Was in Großmetropolen als „Urban Gardening“ bekannt ist und vielen Menschen aus kleinen Wohnungen ohne Garten oder Balkon die Möglichkeit bietet, auf städtischen Flächen unentgeltlich Gemüse, Obst oder Kräuter anzupflanzen und zu ernten, ist seit 2022 auch in der Blütenstadt möglich. Mitten im Zentrum, zwischen Rathaus und Cremers Weiden, stehen Am Büscherhof an einem idyllischen Ort im Herzen der Innenstadt zehn Hochbeete für Hobbygärtner bereit.