Witzhelden : „Alter vom Berge“ hat neue Fürsprecher

Witzhelden Im Vorstand des Kirchbauvereins Witzhelden wurde der Generationswechsel eingeläutet. Die langjährigen Vorstandsmitglieder wurden mit viel Dank verabschiedet.

Der Kirchbauverein Witzhelden hat auf seiner Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Gerd Bunk wurde in der Dorfkirche „Der Alte vom Berg“ im Höhendorf zum neuen Vereinschef bestimmt, Jörg Schuft ist seitdem sein Stellvertreter. Kassierer Gerd Busch wurde in seinem Amt bestätigt. Neu in ihren Aufgaben sind auch Stephanie Turowski als Schriftführerin und Marius Busch als Beisitzer.