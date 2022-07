In Witzhelden : Bus kommt von Straße ab - zwei Verletzte

Witzhelden Am frühen Dienstagvormittag hat ein Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und beschädigte parkende Autos und angrenzende Mauern.

Totalschaden am Bus, Totalschaden an einem geparkten Auto und etliche schockierte Anwohner: Am Dienstagvormittag hat ein Fahrer der Buslinie 258 auf seiner Fahrt Richtung Hilgen auf der Witzheldener Hauptstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. „Er ist wahrscheinlich zu weit nach links ausgewichen, als er parkende Autos am rechten Fahrbahnrand umfahren wollte“, sagte die Polizei in einer ersten Einschätzung. Dadurch habe er den linken Bordstein mit seinen Rädern touchiert, danach eine Laterne angefahren.