Leichlingen : Der erste Roman mit 24 Jahren

Jennifer Schmitz mit íhrem Erstlingswerk. In dem Roman verarbeitet sie auch einige Erlebnisse aus ihrem eigenen Leben. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Auf 296 Seiten hat Jennifer Schmitz aus Leichlingen die dramatische Liebesgeschichte von Sunny niedergeschrieben.

Die Blütenstadt hat eine neue Buchautorin: Die 24-jährige Jennifer Schmitz hat im März ihr erstes Werk veröffentlicht. "8540 Kilometer gegen das System" ist ein Roman, in dem es um Sunny geht, eine junge Frau, die durch ihre Beziehung zu dem Amerikaner Jasper völlig aus der Bahn geworfen wird. Er öffnet ihr die Tür in eine neue Welt, in der ihr neben Abenteuer und Leidenschaft auch Kriminalität begegnen. "Das Ganze beginnt mit einer Liebesgeschichte und entwickelt sich dramatisch. Sunnys Traum vom freien Leben entwickelt sich allmählich zum Albtraum", verrät Schmitz über ihre Hauptfigur.

Geschrieben ist der Roman auf 296 Seiten in der Ich-Form, wohl auch deshalb, weil er einige Erlebnisse aus dem Leben der jungen Autorin aufgreift: Nach dem Abitur am städtischen Gymnasium hatte sie beschlossen, zu ihrem damaligen Freund nach Kalifornien zu ziehen und dort mit ihm abseits der Zivilisation in einem Schuppen im Wald zu leben. "Fasziniert durch ihr persönliches Schicksal und ihre Erfahrungen schrieb sie ihre Geschichte auf, die sie nun mit aller Welt teilen möchte", heißt es dazu im Buchshop "Books on Demand".

Info Als Taschenbuch und als E-Book erschienen Verlag Das 296 Seiten starke Buch "8540 Kilometer gegen das System" von Jennifer Schmitz ist mit der ISBN-13: 9783746074702 im Verlag Books on Demand erschienen. Preis Das Buch kostet 9,99 Euro und wird portofrei verschickt. Erhältlich ist das Taschenbuch auch als E-Book.

"Als ich damals nach einem Jahr zurückkam, musste ich erst einmal zurück in das Leben in Deutschland finden. Durch das Buch konnte ich alles reflektieren", erzählt die junge Schriftstellerin, die mittlerweile Soziale Arbeit studiert.

Anfangs hatte sie gar nicht die Absicht, ihr Werk zu veröffentlichen. Doch angesichts der mehr als dreijährigen Arbeit, die sie in das Buch investiert hatte, entschied sie sich anders. "Es richtet sich an junge Erwachsene mit den Problemen einer Anfang 20-Jährigen, zum Beispiel Liebe mit Abhängigkeit, drohender Selbstverlust, aber auch Drogen", sagt Schmitz.



Am 27. März ist ihr Roman nun bei Books on Demand erschienen und in allen gängigen Online-Shops bestellbar. Seither habe sie bereits festgestellt, dass sich gar nicht ausschließlich junge Frauen, sondern auch Männer für das Buch interessierten.

Mit ein bisschen Abstand kann sich die Leichlingerin nun sogar vorstellen, ein zweites Buch zu schreiben. "Allerdings nicht in nächster Zeit", gesteht sie. Denn schon ihr Erstlingswerk sei unfassbar zeitaufwändig gewesen. "Die eigentliche Geschichte stand zwar schon innerhalb eines Jahres. Aber ich habe danach noch zwei Jahre lang 15 Mal Korrektur gelesen und verbessert", blickt sie auf diese intensive Zeit zurück.

Ihr Opa Hans Schmitz - ebenfalls Autor eines Buches - durfte es als Erster lesen und hat ihr in diesem Prozess viele wertvolle Tipps gegeben. "Er meinte damals, am Ende solle einer sterben, das sei spannender. Aber das wollte ich nicht. Jetzt, wo es fertig ist, ist er aber trotzdem begeistert", sagt Jennifer Schmitz.

